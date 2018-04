I concerti in programma per il Primo Maggio.

Manca poco meno di una settimana al grande evento del Parco Fausto Noce a Olbia. In questi giorni vedremo l’area verde trasformarsi per accogliere l’ottava edizione del Primo Maggio organizzato dall’associazione Eventi Frizzanti: un grande palco che ospiterà gli artisti nazionali che si esibiranno di fronte al pubblico, la predisposizione per l’area food con un’offerta variegata per tutti i palati, la zona dedicata agli standisti ed agli spettacoli.

Il grande concerto inizierà alle 16, ma il Parco si animerà a partire dalle 10 del mattino. Accanto agli info point di CGIL e delle associazioni, i laboratori per i più piccoli, dalla musica alla magia, dal cucito alla pasta fresca.

Attesissimo il reading musicale di Francesco Sole alle 11.30 presso lo stand Ubik, e gli spettacoli di magia di Carmelo il Mago Rosa e le Blowing Bubble di Irina.

Alle 16 l’inizio del concerto preceduto dall’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria abbinata al Primo Maggio. I biglietti saranno in vendita al parco presso gli stand dell’Associazione Eventi Frizzanti fino alle 13.

Sul palco le band olbiesi Mislay e Delirio, i cagliaritani The Wheelers trio con il loro coinvolgente rock, e poi gli artisti nazionali: En?gma+ Kaizèn, Ginevra di Marco con ospite Cristina Donà, i Gazebo Penguins e i Vanilla Sky.

