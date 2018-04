Il processo a Tempio vede sotto accusa Zappadu.

Silvio Berlusconi è stato ascoltato in aula a Tempio, questa mattina, dal giudice Marco Contu. Nella scorsa udienza, precisamente il 22 gennaio 2018, Silvio Berlusconi non si era presentato. Per questa motivazione l’udienza è slittata a oggi. E’ stato citato come persona offesa nel processo a carico del fotoreporter olbiese Antonello Zappadu.

Il processo riguarda gli scatti fotografici fatti da Antonello Zappadu nell’estate 2011. Le foto ritraggono Berlusconi all’interno della sua residenza sarda, villa Certosa a Porto Rotondo, in compagnia di alcune ragazze. L’accusa mossa dagli avvocati dell’ex presidente del Consiglio è quella di aver violato la privacy con queste foto, vendute poi da Zappadu a diversi giornali di gossip.

