Prodotti contraffatti e pericolosi: sequestrati oltre 500 articoli

I controlli della Guardia di finanza.

Nel corso di attivita’ a contrasto della commercializzazione di prodotti non sicuri e della contraffazione, le Fiamme gialle del gruppo di Cagliari e della tenenza di Sarroch hanno eseguito, nei giorni scorsi, due distinti interventi.

A Cagliari, i baschi verdi, nelle centrali via Roma e piazza Yenne, hanno sottoposto a sequestro 163 articoli contraffatti: scarpe, borse, magliette, giubbini – tutti riconducibili a noti brand e caratterizzati da un elevato livello di riproduzione – erano posti in vendita su bancarelle improvvisate lungo i marciapiedi gremiti di persone.

A Pula, in un negozio di articoli per la casa, i finanzieri della tenenza di Sarroch hanno rinvenuto 338 articoli elettrici (accessori domestici e per auto, rasoi, accessori per telefonia ed informatica) sprovvisti della marcatura “ce” e privi di idonea documentazione attestante le caratteristiche di sicurezza. i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro e al responsabile dell’ attività commerciale e’ stata irrogata una sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 5mila euro.

Dall’inizio dell’anno, a seguito dei numerosi interventi effettuati nello specifico settore, le fiamme gialle hanno sequestrato, sull’intero territorio della provincia, oltre 319.300 prodotti “non sicuri”, quasi 6.500 articoli contraffatti, denunciato 6 soggetti e sanzionato 16 operatori commerciali. Il settore del contrasto alla contraffazione e quello della “sicurezza prodotti” e del contrasto alle pratiche commerciali operate in violazione del “codice del consumo” e’ un ambito nel quale la guardia di finanza investe specifiche risorse al fine di garantire, da un lato, l’incolumità del consumatore finale, sottraendolo al rischio di poter entrare in contatto con articoli pericolosi e potenzialmente dannosi, e, dall’altro, la correttezza delle regole del mercato.

