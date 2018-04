Con l’estate saranno intensificati i controlli.

Moderatamente soddisfatto. Così si esprime il questore di Sassari Maurizio Ficarra. “Per quanto attiene ai dati statistici afferenti i reati commessi e le attività della polizia di Stato consequenziali, in provincia ed in Gallura, mi ritengo moderatamente soddisfatto. Reati predatori gravi quali le rapine e furti, ed in generale tutti i reati, sono in diminuzione con percentuali del 10% in media”, dice Ficarra.

I controlli sulle persone e le auto sono aumentati con una media percentuale rilevante: circa il 30%. Un lavoro costante e preciso. Spesso silenzioso. Che è servito, però, ad incrementare il senso di sicurezza nel Nord Sardegna. Lo dicono anche i dati relativi alle denunce in stato di libertà e degli arresti. Una conseguenza proprio della “maggiore pressione, specie in Gallura, dei controlli della polizia sul territorio”.

“Con l’aumentare dei servizi di prevenzione, spesso si registra la diminuzione dei reati e conseguentemente delle attività di repressione”, spiega appunto il questore. Tra gli arresti sono in aumento quelli in materia di stupefacenti e proprio in questo segmento di attività sono state innumerevoli le operazioni della polizia di Stato e delle altre forze.

“In questi giorni stiamo approntando i piani di controllo del territorio, che come ogni anno vedranno una intensificazione, in vista della

prossima stagione estiva che, specie in Gallura, registra un fermento sotto ogni punto di vista”, conclude il capo della polizia.

