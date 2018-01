Decine le chiamate ai vigili del fuoco.

Un vento di maestrale che soffia a 100 chilometri all’ora ha creato danni e paura in tutta la Gallura, da Olbia a San Teodoro. Sono state decine le chiamate ai vigili del fuoco. In città e nei centri limitrofi non si contano gli alberi divelti, i pali della luce rovesciati, le pensiline sradicate dalla loro sede e finite in strada.

A rischio anche i collegamenti aerei e marittimi, con inevitabili disagi per i passeggeri. Un volo proveniente da Amsterdam della compagnia Transavia è stato costretto ad atterrare ad Alghero. Paura per i passeggeri dei voli diretti all’aeroporto di Olbia e provenienti da Roma e Milano, a causa delle violente raffiche di maestrale. E anche le navi dirette a Golfo Aranci e provenienti da Livorno sono state dirottate nel porto olbiese a causa del forte vento.