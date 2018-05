I dati delle dichiarazioni dei redditi in Gallura.

Quando la media diventa un’asticella insormontabile. Quando per trovare la propria posizione in classifica bisogna cercare sempre nella parte bassa. Quando i numeri sono troppo crudi per descrivere la realtà delle cose. Si guadagna meno e, soprattutto, si guadagna peggio che nel resto d’Italia.

I dati delle dichiarazioni dei redditi del 2016, e quindi le ultime disponibili considerando che la documentazione all’Agenzia delle Entrate si presenta l’anno successivo, fotografano la situazione della Gallura. Raccontando i volti dei comuni, in base ai guadagni di ogni residente. Con sorprese ed alcune conferme. Ecco i dati comune per comune.

Comune Reddito medio GOLFO ARANCI 18.551,46 LOIRI PORTO SAN PAOLO 18.408,34 LA MADDALENA 17.829,92 OLBIA 17.418,24 PALAU 16.643,97 ARZACHENA 16.610,71 SAN TEODORO 16.153,80 TEMPIO PAUSANIA 16.070,99 AGGIUS 15.503,15 CALANGIANUS 14.889,49 BUDONI 14.806,87 AGLIENTU 14.806,80 TELTI 14.675,43 SANTA TERESA GALLURA 14.432,33 OSCHIRI 14.389,25 BADESI 14.249,42 TRINITA’ D’AGULTU E VIGNOLA 14.129,66 MONTI 13.769,83 BORTIGIADAS 13.625,55 BERCHIDDA 13.344,01 LURAS 13.003,53 SANT’ANTONIO DI GALLURA 12.901,03 PADRU 12.877,92 LUOGOSANTO 12.832,37 BUDDUSO’ 12.674,47 ALA’ DEI SARDI 11.173,98

