Posti letto esauriti in tutta l’Isola, emergenza negli ospedali.

Come sta accadendo nel resto d’Italia, anche in Sardegna i posti letto dei reparti di Rianimazione degli ospedali sono utilizzati per pazienti con gravi complicazioni respiratorie conseguenza dell’influenza. Questi casi, attualmente in Sardegna sono 25, si aggiungono all’ordinaria attività dei reparti e rendono necessari trasferimenti nei posti liberi e nei quali, secondo normali protocolli sanitari, i pazienti possono trovare pronta risposta.

Nel caso del Sulcis, a fronte di otto posti letto di Rianimazione, tutti occupati, si registrano quattro casi di persone con complicanze da influenza. Sette casi a Sassari, quattro a Olbia, tre a Lanusei, due a Oristano, quattro al Policlinico, uno al Santissima Trinità.

Pur nell’emergenza il sistema sanitario sta rispondendo in un’ottica di rete trovando, per quanto possibile, risposte di prossimità. Il nostro sistema sanitario sta garantendo, come chiarisce l’assessore alla Sanità Luigi Arru, la presa in carico qualificata e senza rischi per i pazienti. A differenza di altre regioni, questo tipo di assistenza intensiva si è resa possibile senza interrompere le attività elettive chirurgiche.