Scoperta un’evasione di 121mila euro commessa da due società

I controlli della Guardia di finanza.

Nell’ambito dell’ azione a tutela delle entrate e a contrasto dell’ evasione fiscale, le Fiamme gialle di Cagliari hanno concluso due verifiche fiscali nei confronti di altrettanti societa’ con sede a Cagliari, operanti, rispettivamente, nel settore della distribuzione alimentare e dei medicinali.

L’azione dei finanzieri e’ stata orientata alla verifica del corretto adempimento delle disposizioni tributarie vigenti ai fini dell’iva e delle imposte dirette. L’esito dell’attivita’ di verifica ha permesso di constatare, in tutti e due i casi, che le societa’ hanno inserito nelle previste dichiarazioni alcuni costi in realta’ non deducibili, abbassando quindi la base imponibile per pagare, di conseguenza, tasse piu’ basse. nello specifico, i finanzieri hanno individuato, rispettivamente, 55mila e 66mila euro riportati indebitamente nelle dichiarazioni dei redditi.