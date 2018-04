Scoperti dalla finanza 6 lavoratori in nero, sanzioni per oltre 50mila euro

I controlli della Guardia di finanza.

Continua l’offensiva del comando provinciale della Guardia di finanza di Nuoro contro il dannoso fenomeno del lavoro nero e irregolare nella provincia barbaricina. L’attività ispettiva, svolta dalle Fiamme gialle di Nuoro, Arbatax e Siniscola, ha visto l’esecuzione di quattro controlli nei confronti di attività commerciali aventi sede in provincia.

A Dorgali, l’ispezione ha interessato un locale operante nella ristorazione dove è stata rilevata la presenza di 3 dipendenti completamente “in nero” e per il titolare dell’azienda è scattata la sospensione dell’attività da parte dell’Ispettorato del lavoro di Nuoro nonché l’applicazione della cosiddetta “maxi sanzione”.

In Ogliastra, i finanzieri della tenenza di Arbatax hanno controllato un’azienda del settore della vendita di alimenti e bevande scoprendo un lavoratore in nero tra il personale trovato intento a svolgere la propria attività lavorativa. Il titolare dell’attività è stato diffidato a regolarizzare il lavoratore per il periodo di lavoro prestato in nero nonché multato con una sanzione amministrativa.

Infine, le Fiamme Gialle della Tenenza di Siniscola hanno eseguito due controlli fiscali nei confronti di un ristorante ed un panificio rilevando, tra il personale intento a svolgere la propria attività, due lavoratori privi di qualsiasi regolarizzazione formale del loro rapporto di impiego. I titolari delle attività sottoposte a controllo sono stati sanzionati con una multa e diffidati a regolarizzare il rapporto di lavoro.

Nei confronti di tutti gli imprenditori responsabili di aver impiegato manodopera in nero sono state applicate sanzioni per un massimo di oltre 50.000 euro oltre l’obbligo a regolarizzare i lavoratori e in un caso l’applicazione della sospensione. L’operazione, coordinata dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Nuoro, rientra nel più ampio obiettivo di contrasto del lavoro nero ed irregolare in provincia.

