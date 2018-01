Spaccio di droga: segnalate 11 persone e ritirata una patente

Il controllo della Guardia di finanza.

Durante le attivita’ di controllo del territorio, con particolare indirizzo al contrasto allo spaccio e alla diffusione delle sostanze stupefacenti, le Fiamme gialle cagliaritane, con lo specifico impiego delle unita’ cinofile, hanno effettuato, negli ultimi giorni, nel territorio della provincia, cinque distinti interventi.

Al porto di Cagliari, appena sbarcato da un traghetto proveniente da Civitavecchia, un soggetto italiano, classe 1979, e’ stato trovato in possesso di 4,4 grammi di marijuana ed 11,3 di hashish. All’aeroporto di Elmas, i finanzieri, in collaborazione con i funzionari dell’agenzia delle dogane, hanno fermato un cittadino italiano, classe 1988, proveniente da Bruxelles, con 3,2 grammi di hashish e un soggetto di 39 anni, sbarcato da un volo proveniente da Verona, con 2,2 grammi di hashish.

A Cagliari, in via Newton, le Fiamme gialle hanno intercettato due giovani, classe 1986 e 1988, in possesso, rispettivamente di 1,8 grammi di ketamina e 0,4 grammi di cocaina. sempre a Cagliari, ma in viale Europa, i finanzieri hanno fermato due soggetti di 38 e 39 anni, con 3,3 grammi e 0,2 grammi di hashsh.

A Capoterra, lungo le vie principali, maggiormente frequentate dai giovani, tre soggetti italiani, classi 1996, 1998 e 1999 sono stati trovati in possesso, rispettivamente di 0,7 grammi di hashish, 1,3 grammi di hashish e 1,7 grammi di marijuana. per uno di loro, inoltre, e’ scattato il ritiro della patente di guida. tutte la droga è stata sottoposta a sequestro e i soggetti segnalati alla locale prefettura.