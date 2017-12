Scene da far west nelle campagne intorno a Oliena la scorsa notte.

Sparatoria in piena notte nelle campagne di Oliena, nel nuorese. Erano da poco passate le 2 quando una pattuglia in perlustrazione, in località Su Gologone, ha intercettato un camion che procedeva a bassa velocità, seguito a ruota da un trattore munito di pala meccanica. Insospettiti, i militari hanno appena fatto in tempo a segnalare al camion di fermarsi, e si è scatenato l’inferno.

Dal camion e dal trattore tre uomini incappucciati hanno fatto fuoco contro l’auto di servizio dei carabinieri, che hanno immediatamente risposto. A quel punti i malviventi hanno abbandonato i mezzi e si sono dati alla fuga a piedi, nelle campagne circostanti. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Nuoro, del Reparto operativo del comando provinciale e i Cacciatori di Sardegna. La tesi degli investigatori è che i tre avessero in progetto l’assalto a uno sportello bancomat della zona.