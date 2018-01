Dureranno fino al 5 marzo. Ma i soldi da spendere sono pochi.

Arrivano i saldi, ma i soldi da spendere sono sempre meno. Da domani, 5 gennaio, e fino al 5 marzo, anche nei negozi di Olbia e di tutta la Gallura sono in programma i tradizionali saldi invernali di fine stagione. Al solito: una grande occasione sia per i negozianti, che potranno recuperare gli investimenti fatti, che per i consumatori, a caccia dell’affare perfetto. Ma la vera domanda è un’altra: quanto hanno da spendere quest’anno gli olbiesi?

Poco, almeno secondo la stima del centro studi di Confcommercio Sardegna. La spesa media nell’isola per famiglia si aggirerà, stando ai dati di questa indagine, intorno ai 239 euro, ovvero 20 in meno rispetto allo scorso anno. Una cifra che è anche molto più bassa rispetto al dato nazionale di 331 euro. Pro capite nell’isola si spenderanno circa 105 euro mentre nel resto d’Italia la stima è di 143 euro. Il 33,4% dei sardi spenderà sino a 50 euro e il 46,8% tra i 50 e i 100 euro. Solo il 13,9% spende tra i 101 e i 200 euro, mentre sopra i 200 la percentuale scende al 5,9%. In ogni caso, da domani via ai saldi. Si parte subito anche con percentuali importanti di sconti che vanno dal 30% al 70%.