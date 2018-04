Tentato omicidio e rissa a Olbia: rilasciati due degli arrestati

Gli arresti nell’indagine Quartiere sicuro.

Il tribunale del Riesame ha accolto il ricorso presentato dai difensori di due dei cinque arrestati dai carabinieri per la rissa, avvenuta nel pomeriggio del 27 febbraio, all’esterno di un bar di via Vittorio Veneto. Secondo gli inquirenti, si era trattato di un regolamento di conti tra bande di nazionalità albanese.

Ma due arrestati hanno presentato ricorso davanti al giudice per la libertà, affermando di non far parte di nessuna banda. E che anzi erano stati loro vittime di quell’aggressione. Argomentazioni che hanno convinto il magistrato, che ha deciso per il rilascio. L’accusa a vario titolo, per i cinque arrestati, era di tentato omicidio, rissa e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

