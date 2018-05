Dopo due giorni di tregua torna la preoccupazione per il maltempo.

In attesa del nuovo avviso di criticità, la Protezione Civile della Regione Sardegna chiede alla popolazione di continuare a tenere l’attenzione per tutta la durata dell’allerta, soprattutto nell’Oristanese e in Planargia. La valutazione meteorologica di mezzogiorno segnala che nelle ultime ore sono state registrate precipitazioni a carattere di rovescio sulla parte meridionale dell’Isola.

I modelli meteorologici prevedono precipitazioni sparse sulla Provincia di Oristano e isolate sul resto della regione. Per le prossime ore sono attesi rovesci con cumulati deboli o localmente moderati (tra i 10 e 30 millimetri) su gran parte dell’Isola e in particolare sui settori occidentali.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per la serata di oggi che prevede un cielo parzialmente nuvoloso con precipitazioni isolate anche a carattere di rovescio, più intense sulla Sardegna occidentale.

I venti saranno deboli in prevalenza dai quadranti meridionali tendenti alla variabilità nel corso della serata.

I mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in attenuazione.

Mentre per domani 7 maggio è previsto un peggioramento che riguarda anche la Gallura. Il cielo sarà irregolarmente nuvoloso con precipitazioni isolate a carattere di rovescio. Nebbie o foschie mattuttine.

Le temperature saranno minime senza variazioni, massime in leggero aumento. I venti saranno calmi o deboli variabili. I mari poco mossi.