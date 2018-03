Le previsioni meteo non parlano ancora di tempo primaverile.

La Protezione civile dirama l’allerta per condizioni meteo avverse e rischio idrogeologico di livello giallo sulla Sardegna. A partire da questa notte, e per le successive 24 ore, le zone interessate saranno quelle di Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Previsti, inoltre, venti forti di burrasca sui mari occidentali e meridionali che circondano l’Isola. Il vento freddo arriva dalla Russia, il Burian bis.

In Gallura per domani 20 marzo 2018 si prevede un cielo molto nuvoloso, con rovesci o temporali isolati moderati per tutta la giornata. Le temperature minime in lieve diminuzione. I venti saranno moderati dai quadranti meridionali. Forti sulle coste, fino a burrasca su quelle meridionali. I mari saranno agitati o molto agitati con mareggiate lungo le coste esposte.

