Grave incidente questa mattina.

Un Incidente mortale è avvenuto questa mattina lungo la statale 125 “Orientale Sarda”, nel tratto di strada che da San Vito porta a Tortolì. In base alle prime ricostruzioni della dinamica dell’incidente l’urto è avvenuto all’altezza del chilometro 51,800 in direzione Tortolì.

Sulla moto viaggiavano in due, e per cause ancora da accertare, hanno tamponato un’auto. L’impatto è stato violentissimo. La donna e l’uomo hanno fatto un volo di alcuni metri, per poi sbattere violentemente sull’asfalto. Immediato l’intervento sul posto del 118 e dei carabinieri. Purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare, per le gravi ferite riportate. Mentre l’uomo è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

Sul posto stanno lavorando i carabinieri della Compagnia di San Vito per ricostruire la dinamica del tragico incidente. Ci sono stati problemi per il traffico e il tratto è stato temporaneamente bloccato.