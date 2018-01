Il vento blocca le navi, collegamenti sospesi tra Santa Teresa e la Corsica

Le forti raffiche proseguiranno per l’intera giornata di oggi e forse anche domani.

Non accenna a placarsi il vento di maestrale che da due giorni sta spazzando la Sardegna. Al punto che rimangono ancora bloccati, ormai da oltre 48 ore, i collegamenti tra Santa Teresa di Gallura e la Corsica. Sono invece tornati regolari i traghetti in arrivo a Olbia e Golfo Aranci.

Nella sola giornata di ieri centinaia gli interventi da parte de vigili del fuoco in tutta l’isola, chiamati a riparare i danni provocati dal maltempo e in particolare dal vento, che in alcuni casi ha superato i 100 chilometri all’ora. Secondo le previsioni dell’ufficio meteo dell’Aeronautica militare di Decimomannu nella parte settentrionale della Sardegna continueranno le raffiche di forte intensità anche per l’intera giornata di oggi, e con ogni probabilità anche per domani.