L’allarme della Protezione civile regionale.

L’anno parte nel peggiore dei modi dal punto di vista del meteo in Gallura. Dopo la tregua dei giorni scorsi, da questo pomeriggio si è tornato ad alzare il vento e sulla costa sono previste, nelle prossime ore, burrasche e mareggiate. Come al solito la protezione civile regionale ha emesso l’allerta. La situazione non pare destinata a migliorare fino alla mezzanotte di mercoledì 3 gennaio. Sono iniziati anche i primi disagi.

I collegamenti navali tra Santa Teresa Gallura e la Corsica sono stati sospesi. Nelle prossime ore sono previsti venti fino a 90 km/h, che potrebbero portare anche brevi precipitazioni. Sulle coste più esposte possibili mareggiate di media intensità. Il vento si attenuerà solo verso mercoledì sera e poi seguirà un leggero innalzamento delle temperature.