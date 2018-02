Gli ultimi sondaggi elaborati da Vassallo.

Elezioni del 4 marzo, secondo i sondaggi in tutta la Sardegna sarebbero solo due i collegi uninominali della Camera già “sicuri”. Si tratta di quelli di Sassari e di Carbonia. Ed entrambi, secondo la simulazione elaborata da Salvatore Vassallo, ordinario di Scienza politica all’Università di Bologna, se li aggiudicherebbe il Movimento 5 Stelle. Uno studio che si basa solo sui sondaggi delle ultime due settimane e sui flussi da un partito all’altro applicati ai risultati delle politiche 2013 in ogni collegio del Rosatellum.

Nel collegio di Sassari, in particolare, il candidato grillino Mario Perantoni arriverebbe al 35,9%, contro il 24,4 di Silvio Lai del centrosinistra e il 30,5 di Maria Grazia Salari del centrodestra. Situazione invece ancora tutta da decidere a Olbia.

Qui il sondaggio in testa ci sarebbe il candidato del centrodestra Giuseppe Fasolino con il 35,4%, seguito dal 5 Stelle Marino Nardo con il 33,1% e da Paolo Bittu per il centrosinistra con il 23,1%.

Una situazione, quella fotografata dai sondaggi nel collegio di Olbia, che si ripeterebbe pressochè uguale in tutti gli altri collegi per la Camera dell’isola, ad eccezione di Carbonia che come Sassari vedrebbe la vittoria dei 5 Stelle: testa a testa fra il candidato del centrodestra e quello grillino, con il centrosinistra staccato, a inseguire.

