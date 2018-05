Assisterà le cooperative nella predisposizione delle domande.

In un momento di frequente difficoltà nell’accesso al credito le cooperative e i loro consorzi possono contare sul Bando 2018 per il potenziamento economico.

L’Agci Gallura, per bocca del proprio presidente, Michele Fiori, informa le imprese interessate che, in data odierna, è stato pubblicato dall’assessorato regionale del lavoro l’avviso relativo all’erogazione dei contributi per il potenziamento economico delle cooperative e dei loro consorzi per l’annualità 2018. Beneficiari dell’avviso sono le società cooperative e relativi consorzi, a mutualità prevalente aventi sede legale e operativa in Sardegna iscritte all’albo delle società cooperative alle categorie: cooperative di produzione e lavoro, cooperative sociali, cooperative di consumo, consorzi cooperativi.

Michele Fiori afferma: “aspettavamo da mesi questo nuovo bando che, grazie alla azione dei nostri rappresentanti regionali, rileva alcune semplificazioni rispetto agli anni scorsi”, Fiori precisa che l’aiuto concesso consiste in un contributo in conto capitale a fondo perduto, nella misura del 50% delle spese ammissibili al netto dell’Iva, come indicate dalla cooperativa nella propria domanda di partecipazione e sarà erogato secondo la procedura “a sportello”.

Come già in precedenza abbiamo allestito un servizio di assistenza specifico, seguito dal direttore Filippo Sanna, per coloro che richiederanno la nostra assistenza per la predisposizione delle domande, con piani di investimento di importo ammesso superiore da 10.000 euro a 45.000 euro. Sono finanziabili le spese affrontate nell’arco temporale compreso tra il 1 gennaio 2016 e il 30 maggio 2018.

La domande dovranno essere essere trasmesse a partire dalle ore 10 del 4 giugno 2018 e fino alle ore 24 del 18 giugno 2018. Il nostro sportello è disponibile, da subito, per verificare per tempo la possibilità di presentazione dei piani di spesa. Per appuntamenti e/o maggiori informazioni telefonare ore ufficio al 07891782704

(Visited 45 times, 45 visits today)