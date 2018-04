Una community per allenarsi insieme

Nasce a Olbia Sharing Gym, la prima community per la condivisione degli spazi o attrezzi fitness tra privati. Un nuovo modo per mettere in contatto le persone che possiedono uno spazio o degli attrezzi fitness a Olbia con quelle che vogliono allenarsi senza andare in palestra.

Grazie a questa iniziativa, infatti, si ha la possibilità di affittare spazi o attrezzi in condivisione con altre persone in cambio di una loro offerta. L’idea di Sharing Gym è nata anche per permettere la conoscenza di nuove persone e la condivisione della passione di tenersi in forma in un modo tutto nuovo

Come spiega Mirko Bernardi, uno dei fondatori, “il progetto è nato da poco e abbiamo già i primi fan dell’iniziativa. Appena riusciremo a far crescere la community lanceremo la nostra applicazione in modo da rendere più efficiente e divertente lo sharing fra le persone che possiedono uno spazio fitness e chi ne vorrebbe usufruirne”.

Assieme a lui lavorano Giulia Casula, Massimiliano Santoni e Luca Decandia, che in questi mesi cercheranno di far conoscere il più possibile questa nuova iniziativa. “A breve creeremo una community Sharing Gym per Cagliari e una per Sassari. La nostra missione è di creare la prima e la più grande palestra condivisa fra privati”, conclude Bernardi.

