Le manifestazioni per festeggiare l’arrivo della Befana in Gallura

La festa dell’Epifania viene celebrata il 6 gennaio e rappresenta il termine delle festività natalizie.

Di seguito vediamo tutte le feste relative alla festa della Befana in Gallura, in piazza o in chiesa per celebrare la festa dell’Epifania dedicata all’arrivo dei Re Magi al cospetto di Gesù. Alcuni paesi sono in aggiornamento.

Tempio Pausania

Dalle ore 16,00 in Piazza Gallura la “PESCA “BEFANOSA”.

Dalle ore 18,00 sempre in Piazza Gallura “Arriva la befana”. A seguire il Maxitombolone e animazione per Bambini, a cura dell’Associazione Sgjubbì e Fidali ‘73. Saranno distribuiti cioccolati e caramelle per augurare un buon anno.

Palau

Dalle ore 16:00 al Cineteatro Montiggia La Befana vien….di giorno, spettacolo di magia e animazione. Tutti gli spettacoli sono gratuiti. In caso di maltempo, gli eventi si svolgono nel teatro Montiggia.

Arzachena

La befana arriva in Piazza Risorgimento alle ore 16.30. Saranno distribuiti cioccolati e caramelle per augurare un buon anno.

Golfo Aranci

La befana arriva alle ore 16.00 nella casetta di Babbo Natale. Saranno distribuiti cioccolati e caramelle per augurare un buon anno.

Olbia

“La casa della befana” dal 4 al 6 Gennaio dalle ore 16.00 alle ore 20.00. La befana si trasferisce da babbo Natale e accoglierà i bambini tra scope calze e magie, per poi giocare alla tombola. Anche in questa occasione saranno allestiti laboratori a tema e trucca bimbi.