I concerti e le feste in piazza in attesa del nuovo anno in Gallura

Il 2018 è alle porte.

E’ arrivato il momento di pensare a cosa fare a Capodanno 2018. Ci sono tante cose da fare e tante idee da prendere in considerazione. Tante sono le mete in Gallura che prevedono feste e concerti in piazza.

Ecco gli appuntamenti (in continuo aggiornamento) previsti in città e in Gallura.

Capodanno 2018 a Santa Teresa Gallura

Aspettano il 2018: aperitivo con cena accompagnati dalla musica di DJ SET e la musica con il gruppo “CARLETTO E I SUOI MOSTRI”. Cabaret con PINO E GLI ANTICORPI in Piazza Vittorio Emanuele I dalle ore 19:00 in poi.

Il 2018 è alle porte! Quale città migliore di Olbia per accogliere al meglio J-Ax?

Il 31 dicembre ci sarà J-Ax in concerto a Olbia.Un concerto gratuito e aperto a tutti al Molo Brin. J-Ax ci accompagnerà con la sua musica nella notte più lunga dell’anno, quella di San Silvestro. La serata inizierà con “Zoè Il principio della vita” e proseguirà, dopo il concerto di J-Ax, con un grande spettacolo di fuochi d’artificio di “Parente Fireworks”, allo scoccare della Mezzanotte. Per finire, il DJ Set.

Per informazioni: https://www.galluraoggi.it/eventi/j-ax-concerto-a-capodanno-olbia-13-novembre-2017/

Tutto pronto per il capodanno a San Teodoro: arrivano i Modena City Ramblers.

La notte di San Silvestro sarà articolata in un grande spettacolo che intratterrà spettatori di ogni età. L’epicentro dei festeggiamenti organizzati dal Comune sarà Piazza Emilio Lussu dove l’entusiasmo di adulti, famiglie e ragazzi sarà animato dall’immancabile brindisi di mezzanotte e dalla musica dei Puro Malto che introdurranno il Concerto della band emiliana dei Modena City Ramblers. I concerti sono tutti ad ingresso gratuito.

Per informazioni: https://www.galluraoggi.it/event/pronto-capodanno-san-teodoro-arrivano-modena-city-ramblers/

Il capodanno a La Maddalena.

Il programma di eventi proposto dall’amministrazione comunale di La Maddalena prevede una serie di iniziative che accompagneranno l’attesa del nuovo anno con rassegne enogastronomiche, laboratori per ragazzi, incontri, spettacoli e concerti. Per concludere l’ultimo dell’anno, le suggestive “Fontane Danzanti” in Piazza Umberto Ι, un gioco di luci, acqua e musica in attesa dello scoccare della mezzanotte e del concerto della band Pericolo Generico.