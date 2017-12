Cosa fare nel week-end in Gallura? Scopri feste e eventi in zona

Cosa fare nel week-end in Gallura? Feste e tanto divertimento

Guarda i nostri suggerimenti e troverai la soluzione che fa per te

Tra i tanti appuntamenti previsti oggi e domani, in Gallura, abbiamo selezionato alcuni che riguardano Palau, Arzachena, Calangianus e Golfo Aranci.

Gli eventi natalizi proseguono a Palau.

Palau ospita oggi sabato 30 dicembre la degustazione delle caldarroste, preparate dal Comitato Parrocchiale Feste Patronali. La degustazione inizierà alle ore 16.oo in piazza.

Per informazioni:http://www.galluraoggi.it/eventi/palau-degustazione-caldarroste-28-dicembre-2017/

Volge al termine la 4° edizione di TOC TOC Festival dedicato ai bambini e ragazzi organizzato da Deamater di Arzachena.

Il Festival ha avuto una programmazione basata principalmente sul teatro, ma si è diramato in tante attività collaterali, rendendo il festival interdisciplinare come lo è l’arte scenica. L’obiettivo è quello di restituire alle giovanissime generazioni spazi urbani capaci di accogliere l’evento e il gioco in tutte le sue manifestazioni e sfumature, dal teatro alla letteratura alla musica, al cinema.

Per informazioni:http://www.galluraoggi.it/eventi/quarta-edizione-toc-toc-festival-arzachena-28-dicembre-2017/

A Calangianus una serata dedicata alla lettura con i bambini

Oggi sabato 30 dicembre 2017 alle ore 16.00 nella Biblioteca comunale ‘A.Moro’ di Calangianus torna “libri al centro” un lungo pomeriggio dedicato ai bambini con letture, giochi, premi e una buona merenda.

Per informazioni:http://www.galluraoggi.it/eventi/serata-di-lettura-bambini-calangianus-29-dicembre-2017/

A Golfo Aranci una grande festa

Oggi dalle 16.00 in poi ci sarà la festa con le mascotte della Disney nella casa di Babbo Natale. Ingresso aperto e libero per tutti gli adulti accompagnati dai bambini.