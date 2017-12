Il canto della Sibilla un canto medievale che testimonia i profondi legami fra la città e la Catalogna.

Il 24 dicembre di ogni anno alla mezzanotte, le chiese delle Isole Baleari celebrano la messa di mezzanotte per commemorare la nascita di Cristo, allietata dal Canto della Sibilla. Anche ad Alghero si ripete il rito nella Cattedrale intitolata a Santa Maria. In questo canto si esibisce una giovane voce bianca, con indosso una tunica, un mantello di seta ricamata e un berretto mentre in mano stringe una spada grande. E’ notevole il fascino di questa particolare melodia gregoriana eseguita in un’atmosfera magica e carica di significati quale è quella natalizia.

Il Canto è stato dichiarato Bene immateriale d’interesse culturale dal Ministero dell’Industria, del Turismo e del Commercio il 16 gennaio 2004