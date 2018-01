Al Conference Center la manifestazione per promuovere i prodotti di qualità.

Dal 18 al 21 maggio al Conference Center di Porto Cervo confermato l’appuntamento con il Wine&Food Festival, che quest’anno festeggia i dieci anni di vita. “Continua la nostra azione di promozione dei prodotti sardi e italiani – spiega Franco Mulas, Area Manager Costa Smeralda di Marriott International –. Sarà un grande appuntamento con tantissime novità”. Prosegue poi a gonfie vele “Taste of Sardinia”, il programma che porta l’eccellenza dell’hotel Cala di Volpe e la grande tradizione enogastronomica della Sardegna nei più esclusivi resort di tutto il mondo.

La novità per il 2018 sarà la partnership con Albany Bahamas, resort esclusivo nelle isole a est della Florida, gestito da un fondo di investimento di cui fanno parte, tra gli altri, il campione di golf Tiger Woods e il cantante e attore Justin Timberlake. La brigata di cucina del Cala di Volpe, capitanata dallo chef Maurizio Locatelli, si trasferirà alle Bahamas dal 26 febbraio al 16 aprile. Confermati gli altri appuntamenti di “Taste of Sardinia” in giro per il mondo: da Londra a Miami, Tel Aviv e Mosca, New York, Palm Beach, Azerbaijan e Kazakistan.

Gli hotel di proprietà della Qatar Holding in Costa Smeralda gestiti dal gruppo Marriott International confermano anche per il 2018 un’attenzione massima per lo sport. “A maggio – conclude Mulas – avremo un torneo internazionale di paddle al quale parteciperanno i campioni mondiali della disciplina e daremo seguito ai tornei di tennis che, come nelle precedenti stagioni, ospiteranno i fuoriclasse delle racchette. Tra le conferme immancabili, i due concerti con cena di gala al Cala di Volpe in programma il 29 luglio e il 12 agosto”.