Volge al termine la 4° edizione di TOC TOC Festival dedicato ai bambini e ragazzi organizzato da Deamater di Arzachena.

Il Festival ha avuto una programmazione basata principalmente sul teatro, ma si è diramato in tante attività collaterali, rendendo il festival interdisciplinare come lo è l’arte scenica. L’obiettivo è quello di restituire alle giovanissime generazioni spazi urbani capaci di accogliere l’evento e il gioco in tutte le sue manifestazioni e sfumature, dal teatro alla letteratura alla musica, al cinema. Questa quarta edizione ha toccato tre città: Olbia, Arzachena e Nuoro con una programmazione di 11 giorni, 4 laboratori, 7 incontri, 6 spettacoli, 8 proiezioni e si appresta a celebrare i dieci anni di Deamater con un Art show finale. Sabato 30 dicembre ad Arzachena alle ore 20:30 con l’evento “Muri come fogli” Collettivo Undicisei Squad nella Chiesa di Santa Lucia.

Il progetto prevede la realizzazione di una performance a forte impatto emozionale che coinvolgerà tutti i 5 sensi e avrà un carattere profondamente interattivo e di scambio con il pubblico che interverrà all’iniziativa. La musica, suonata dal vivo, accompagnerà l’impianto scenico di luci, che farà da cornice alla mappatura digitale della chiesa, il quale diventerà un grande foglio da disegno. Il collettivo di artisti Undicisei Squad, darà avvio alla performance con il live painting, in modo da dimostrare al pubblico il risultato visivo che è possibile ottenere.

In un secondo momento, la popolazione verrà invitata a cimentarsi con la tavola grafica e a lasciare il proprio segno durante lo scorrere della serata. Il fine è quello di far interagire le persone con gli artisti, gli artisti tra di loro e gli spettatori con chi si esibisce, in un mutuo scambio di impressioni e informazioni.

Alla fine della performance il pubblico avrà sperimentato le basi dell’utilizzo di tecniche di disegno digitale e avrà vissuto un’esperienza di condivisione reale con altre persone.