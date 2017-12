Il 2018 inizia con un appuntamento spettacolare e panorami incantevoli alla scoperta della Valle della Luna, a Santa Teresa Gallura.

Olbia Experience riprende a organizzare le escursioni per il 2018. Si parte dalla Valle della Luna ed è prevista per domenica 7 gennaio. Sono 3,5 km in tutto. I partecipanti saranno accompagnati da guida trekking abilitata. Il percorso parte dal faro di Capo Testa, si passa per le tre valli. Naturalmente l’escursione è legata alle condizioni meteorologiche, in caso di forte maestrale sarà rinviata.

La partenza da Olbia è prevista per le ore 9:00, ritrovo nei parcheggi dell’Ipertstanda alle h 8:30. Pranzo al sacco. Costo 10 euro per i tesserati Olbia Experience e 20 euro per i partecipanti esterni. La tessera annuale è di 20 euro e permette di avere l’assicurazione, sconti e altri vantaggi.

Prenotazione obbligatoria all’indirizzo e-mail [email protected]

Per tutte le informazioni: www.facebook.com/olbiaexperience/