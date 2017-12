Sardinian Job Day 2018: torna l’evento della Regione dedicato al lavoro

Seminari, laboratori e colloqui di lavoro.

Il 24 e 25 gennaio 2018 alla Fiera di Cagliari torna il Sardinian Job Day, l’evento della Regione Autonoma della Sardegna sulle Politiche attive per il lavoro, promosso dall’Agenzia Sarda per Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) e dai Centri per l’Impiego della Sardegna.

Dopo l’ultima edizione, specifica sul settore turistico, quest’anno il Sardinian Job Day si allarga, coinvolgendo anche le imprese degli altri settori strategici dell’economia isolana, come l’Ict, l’agrifood e la formazione professionale.

In particolare ampio spazio sarà dedicato ai colloqui di lavoro, per i quali sono già aperte le iscrizioni sul sito: tutte le imprese interessate possono inserire annunci di lavoro per la ricerca di profili professionali, sia in Italia che all’estero, e tutti gli interessati possono candidarsi per svolgere i colloqui nei giorni della manifestazione. Saranno dei professionisti delle risorse umane a occuparsi delle preselezioni, nella fase precedente e delle selezioni durante la manifestazione.

Nelle due giornate sono in programma appuntamenti con i maggiori esperti delle politiche attive per il lavoro a livello nazionale, convegni con rappresentanti politici regionali e nazionali, più di cento tra seminari e laboratori sulle professioni emergenti e sulle tecniche di ricerca attiva del lavoro, un’area espositiva con oltre duecento stand di aziende disponibili a ricevere i curriculum dei partecipanti e a fornire informazioni sulle singole figure professionali ricercate, un’area interamente dedicata all’alternanza scuola-lavoro e una al lavoro all’estero.