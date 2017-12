Shortime a Berchidda: venerdì sera al Cinema Teatro Santa Croce alle ore 20.30.

Consueto appuntamento di fine anno a Berchidda con Shortime: venerdì 29 dicembre si rinnova l’evento natalizio organizzato dall’associazione culturale Time in Jazz , artefice dell’omonimo festival ideato e diretto nel suo paese natale da Paolo Fresu . La serata è allestita al Cinema Teatro Santa Croce, che apre i battenti alle 20.30 con ingresso gratuito: in visione gli scatti fotografici e le immagini video girate nel corso dell’ultima kermesse berchiddese. Tanta attesa per la proiezione de “ La stoffa dei sogni “, il film diretto dal regista cagliaritano Gianfranco Cabiddu (responsabile anche della sezione cinema di Time in Jazz) e girato sull’isola dell’Asinara. “ La stoffa dei sogni ” intreccia le trame e i fili dei destini di un gruppetto di attori e di camorristi in fuga che, dopo un naufragio, si ritrovano su un’isola-carcere e si mescolano. A introdurre il film è previsto un intervento di Gianfranco Cabiddu e Paolo Fresu.



Shortime è organizzato con la collaborazione del Comune di Berchidda e il contributo della Regione Autonoma della Sardegna ( Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ), della Fondazione di Sardegna e del Unipol Gruppo .



