Ultime corse ai regali in città: indecisione e confusione

Oramai il Natale è praticamente dietro l’angolo.

Poche ore e arriva il Natale. Questo comporta un fattore molto importante: la corsa ai regali. Infatti sia il centro di Olbia che i centri commerciali in città sono pieni di gente da questa mattina. Non riguarda solo la città di Olbia ma sebbene molti italiani abbiano già pensato ai doni da mettere sotto l’albero, ad ora non sono poche le persone che devono ancora risolvere questo cruccio. È un momento molto particolare: i ritardi, spesso, sono dovuti alla confusione e all’indecisione. Non è mai facile capire cosa regalare ad un uomo o ad una donna: la paura e il rischio di sbagliare sono sempre presenti, e non mancano di aggiungere stress ad un momento teoricamente rilassante come lo shopping. Mancano poche ore alla chiusura dei negozio e alla tanto attesa mezzanotte. E così i negozianti fanno il conto alla rovescia per chiudere la propria attività e andare a festeggiare in famiglia. Soprattutto i centri commerciali chiuderanno durante le feste. Non ci resta che dire “Buon Natale a tutti”.

