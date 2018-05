Già fissata la data della selezione.

Il Comune di Golfo Aranci assumerà, a tempo determinato, 4 ausiliari del traffico. Dopo l’indizione della selezione di ricerca per Agenti di Polizia locale, quindi, a Golfo Aranci si provvede a rafforzare le fila, in vista della stagione estiva, del personale addetto alla regolazione del traffico.

Potrà partecipare alla selezione chiunque sia in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore. Il termine per le domande scade il prossimo 18 maggio. Fissata, invece, per il 22 maggio, la data della selezione.

