Soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino.

Pubblicato il bando per l’assegnazione delle aree di edilizia economica popolare a Golfo Aranci. Una risposta per tutti coloro che oggi si trovano in particolari condizioni patrimoniali e reddituali che avranno la possibilità di acquistare il terreno ad un costo decisamente inferiore a quello che oggi il mercato di Golfo Aranci propone, si potrà acquistare un terreno per realizzare una casa indipendente con una somma che varia da poco più di 23.500 euro a 28.500 euro, in relazione alle dimensioni del lotto.

“Stiamo parlando – dichiara soddisfatto il sindaco Giuseppe Fasolino – di una cifra di circa un terzo inferiore a quello che si trova disponibile in paese, ed inoltre con la possibilità di pagare l’area in un tempo di 18 mesi, una risposta che punta a risolvere un problema abitativo importante, una opportunità che ci auguriamo sia colta in modo particolare da molte giovani coppie del nostro Comune”.

(Visited 515 times, 515 visits today)