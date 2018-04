Il rapporto speciale tra padre e figlia: l’emozione prima di andare all’altare

Il rapporto tra padre e figlia prima delle nozze.

Il matrimonio è già un momento carico di emozioni, ma tra questi ce ne saranno alcuni che resteranno maggiormente impressi nel nostro cuore. E uno di questi è sicuramente quello speciale rapporto che si instaura tra la sposa e il padre nelle settimane che precedono il fatidico passaggio dell’altare.

E’ il papà, in fondo, il primo uomo della vita di una donna. E il papà sarà anche lì prima della celebrazione, durante i preparativi, all’aperitivo prima delle nozze e sarà pronto ad accompagnare la sposa in chiesa o in Comune. Quest’ultimo tragitto è un momento importante di condivisione: lui sarà lì per la sposa e sarà pronto ad aiutarla e ad ascoltarla. La accompagnerà all’altare o nella sala comunale.

Se il padre è uno che ama esternare le proprie emozioni, di sicuro farà un discorso e chiederà un brindisi. Ricordate di chiedere a qualcuno di filmare il tutto per immortalare quel momento. E anche al momento dei balli, si apriranno le danze con il primo abbraccio con il padre. Importanti qui saranno anche le canzoni. Finito il matrimonio si apprezzerà ancora di più il senso di questi momenti. Si tramanderanno a lungo in famiglia a faranno ricordare l’importanza del proprio padre anche un domani, a distanza di anni.

