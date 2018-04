La seconda edizione degli Oscar della ristorazione.

Dopo il grande successo della prima edizione 2017, Chef Awards, gli Oscar della ristorazione Italiana approdano il 14 maggio 2018 al Forte Village Sardegna. Saranno i cento migliori cuochi al mondo i protagonisti di qualcosa di più di un contest. La seconda edizione degli Chef Awards, Oscar della ristorazione della cucina italiana e non solo, si tiene al Forte Village di Santa Margherita di Pula.

Un evento tanto atteso, che vedrà nuovamente protagonista il web come giudice oggettivo, in una delle location più esclusive al mondo, tempio dei grandi Chef e dei più famosi interpreti della cucina internazionale.

Gli Chef Awards 2018 mettono a confronto oltre duecentomila (206.353) ristoranti e otto milioni di recensioni (8.178.349) on line con una selezione finale di 1.070 ristoranti. Ovvero, luoghi del mangiare e del bere con la migliore web reputation. Il focus su cui si basa è la raccolta, sviluppo ed analisi di recensioni online, una nuova visione di studio della ristorazione.

Gli Chef awards saranno assegnati seguendo la classifica nazionale di web reputation. Solo i migliori 100 saliranno sul palco di Chef Awards, tre ambasciatori (progetto Italian tour, nord, centro e sud), un ambasciatore italiano all’estero, dodici Best chef per categoria e due Special awards.

Il riconoscimento Best chef andrà ai professionisti che avranno ottenuto dalla comparazione delle recensioni il miglior punteggio. Il premio sarà assegnato allo chef che propone una cucina che rispecchia la categoria “chiave” indicata dal concorso.

I premi Best andranno agli Chef under 30, Donna, Over 30, Bio, Sostenibile, Tradizione, Rivelazione, Pastry, Arte creativo, Innovativo, Awards 2018 e Special awards. La cerimonia prevede anche la premiazione dell’ambasciatore italiano all’estero.

Un approccio che sostiene il brand, anche etico e qualitativo, del mangiare all’italiana nel mondo. Chef awards sarà la bussola nella ristorazione, in un segmento anche economico, con numeri imponenti.

