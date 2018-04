L’elenco dei vini sardi premiati.

La 52esima edizione del Vinitaly si è chiusa ieri con un bilancio indubbiamente positivo per le cantine sarde presenti alla prestigiosa esposizione internazionale a Verona. Ecco l’elenco dei 40 vini premiati che andranno a rappresentare l’Isola nella prestigiosa guida 5Starwine. Sono 40 i premi conquistati dalle etichette della nostra Isola sui 601 assegnati alle eccellenze vitivinicole in concorso per la guida “5StarWines” dove si è espressa una giuria di esperti di altissimo livello. Ci sono i vini Galluresi nelle prime posizioni.

1) VERNACCIA DI ORISTANO DOC RISERVA 2004 SILVIO CARTA S.R.L. – BARATILI SAN

PIETRO (OR) Punteggio 97

2) VERNACCIA DI ORISTANO DOC “ANTICO GREGORI” 2016 AZIENDA VINICOLA

CONTINI S.P.A. – CABRAS (OR) Punteggio 93

3) CARIGNANO DEL SULCIS DOC SUPERIORE “ARRUGA” 2014 CANTINE SARDUS

PATER SOC. COOP. AGR. – SANT’ANTIOCO (CI) Punteggio 92

4) ISOLA DEI NAURAGHI IGT CAGNULARI 2016 PODERI PARPINELLO SOC. AGR. ARL –

SASSARI (SS) Punteggio 92

5) ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO “LUGHERRA” 2013 AZIENDA VITIVINICOLA CHESSA

– USINI (SS) Punteggio 92

6) VERMENTINO DI GALLURA DOCG “FUNTANALIRAS ORO” 2017 CANTINA SOCIALE

DEL VERMENTINO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA – MONTI (SS) Punteggio 92

7) VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE “SCIALA” 2016 SURRAU SRL –

ARZACHENA (SS) Punteggio 92

8) VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE “CANAYLI” 2017 CANTINA GALLURA

SOC. COOP. AGRICOLA – TEMPIO PAUSANIA (SS) Punteggio 92

9) CANNONAU DI SARDEGNA DOC NEPENTE DI OLIENA CLASSICO “CARROS” 2013

AZIENDA AGRICOLA F.LLI PUDDU SRL – OLIENA (NU) Punteggio 91

10) CANNONAU DI SARDEGNA DOC VINO BIOLOGICO “CUPANERA” 2016 AZIENDA

AGRICOLA GIULIANA PULIGHEDDU – OLIENA (NU) Punteggio 91

11) ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO PASSITO 2016 SU’ENTU CANTINE SRL – SANLURI

(VS) Punteggio 91

12) VERMENTINO DI GALLURA DOCG “TENUTA MATTEU – SOLIANU” 2017 VITIVINICOLA

LEDDA – BONNANARO (SS) Punteggio 91

13) VERMENTINO DI SARDEGNA DOC “INDOLENTE” 2017 TENUTA ASINARA SRL –

CARGEGHE (SS) Punteggio 91

14) CANNONAU DI SARDEGNA DOC “NANIHA” 2016 VELMER SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L.

– TENUTE PERDARUBIA – TALANA (NU) Punteggio 90

15) CANNONAU DI SARDEGNA DOC RISERVA “SINCARU” 2015 SURRAU SRL –

ARZACHENA (SS) Punteggio 90

16) ISOLA DEI NURAGHI IGT BIANCO “LEILA” 2014 VITIVINICOLA ALBERTO LOI S.R.L. –

CAGLIARI (CA) Punteggio 90

17) ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO “CAYENNA” 2013 TENUTA ASINARA SRL –

CARGEGHE (SS) Punteggio 90

18) ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO “HORTOS” 2012 CANTINA SOCIALE DORGALI

SOCIETÀ COOPERATIVA – DORGALI (NU) Punteggio 90

19) ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO “BARDIA” 2016 CANTINA SOCIALE DORGALI

SOCIETÀ COOPERATIVA – DORGALI (NU) Punteggio 90

20) ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO “BARRILE” 2014 AZIENDA VINICOLA CONTINI S.P.A.

– CABRAS (OR) Punteggio 90

21) ISOLA DEI NURAGHI IGT ROSSO “BARRUA” 2014 AGRIPUNICA – AGRICOLA PUNICA

S.P.A. – SANTADI (SU) Punteggio 90

22) MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE “ANTIOGU” 2014 FRADILES SNC – ATZARA

(NU) Punteggio 90

23) MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE “ISTENTU” 2014 FRADILES SNC – ATZARA

(NU) Punteggio 90

24) MANDROLISAI DOC ROSSO SUPERIORE “100 KENT’ANNOS” 2013 COOP. AGR.

CANTINA DEL MANDROLISAI SOC. COOP. ARL. – SORGONO (NU) Punteggio 90

25) MOSCATO DI SARDEGNA DOC PASSITO 2014 CANTINA SOCIALE DI DOLIANOVA

SCA – DOLIANOVA (CA) Punteggio 90

26) MOSCATO DI SORSO SENNORI DOC “ORO ORO” 2016 VITICOLTORI DELLA

ROMANGIA SOCIETÀ COOPERATIVA – SORSO (SS) Punteggio 90

27) NASCO DI CAGLIARI DOC “SANT’EFIS” 2016 CANTINA TREXENTA SOC. COOP. AGR.

– SENORBI’ (CA) Punteggio 90

28) NURAGUS DI CAGLIARI DOC “MOVIDA” 2017 CANTINA SOCIALE DI MONSERRATO

SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA A R.L. – MONSERRATO (CA) Punteggio 90

29) NURAGUS DI CAGLIARI DOC “PERLAS” 2017 CANTINA SOCIALE DI DOLIANOVA SCA

– DOLIANOVA (CA) Punteggio 90

30) ROMANGIA IGT BIANCO “SUSSINKU – NURAGHE CRABIONI” 2016 TRES MONTES

SOC. AGR. SRL – SORSO (SS) Punteggio 90

31) SARDEGNA SEMIDANO DOC MOGORO “ANASTASIA” 2017 CANTINA IL NURAGHE

S.C. A R.L. – MOGORO (OR) Punteggio 90

32) SARDEGNA SEMIDANO DOP “DELICANTO” 2016 CANTINE LOCCI ZUDDAS SNC DI

LOCCI CARLO & C. – MONSERRATO (CA) Punteggio 90

33) THARROS IGT BIANCO “KARMIS” 2017 AZIENDA VINICOLA CONTINI S.P.A. – CABRAS

(OR) Punteggio 90

34) VERMENTINO DI GALLURA DOCG SUPERIORE “MAÌA” 2016 SOCIETÀ AGRICOLA

SIDDÙRA SRL – LUOGOSANTO (OT) Punteggio 90

35) VERMENTINO DI SARDEGNA DOC “SABBIA” 2017 VITICOLTORI DELLA ROMANGIA

SOCIETÀ COOPERATIVA – SORSO (SS) Punteggio 90

36) VERMENTINO DI SARDEGNA DOC “TINO” 2017 MORA&MEMO SNC – SERDIANA (CA)

Punteggio 90

37) VERMENTINO DI SARDEGNA DOC “OPALE” 2016 MESA SAS – SANT’ANNA ARRESI

(SU) Punteggio 90

38) VERMENTINO DI SARDEGNA DOC “CONTISSA” 2017 CANTINA TREXENTA SOC.

COOP. AGR. – SENORBI’ (CA) Punteggio 90

39) VERMENTINO DI SARDEGNA DOC “MATTARIGA” 2016 AZIENDA VITIVINICOLA

CHESSA – USINI (SS) Punteggio 90

40) VERNACCIA DI ORISTANO DOC SUPERIORE “JUIGHISSA” 2009 CANTINA DELLA

VERNACCIA SCA – ORISTANO (OR) Punteggio 90

(Visited 353 times, 353 visits today)