Nella notte di San Silvestro non possono mancare le lenticchie. La ricetta

Le lenticchie perchè si mangiano a Capodanno?

Nella notte di San Silvestro, durante la cena dell’ultimo dell’anno, è considerato di buon auspicio mangiare le lenticchie insieme al cotechino o allo zampone o alla salsiccia, come augurio di fortuna e prosperità per l’anno nuovo. Il nome lenticchia deriva dalla particolare forma a lente di questi legumi, che ricorda quella di una moneta.

Le lenticchie per Capodanno sono deliziose da preparare anche un paio di giorni prima e lasciarle poi in frigo chiuse in un contenitore a chiusura ermetica. Facili e saporite. Vediamo in seguito una delle tante e semplici ricette.

Ingredienti per le lenticchie con cotechino:

250 gr di lenticchie

una carota

2 cucchiai di olio extravergine di oliva

sale e pepe q.b.

una cipolla

1 gambo di sedano

1 cucchiaio di concentrato di pomodoro

1 cotechino

1 patata

Procedimento:

Lavate le lenticchie sotto l’acqua corrente e poi mettetele in una ciotola abbastanza grande da contenerle comodamente. Aggiungete acqua fredda in modo che risultino sommerse e lasciate le lenticchie in ammollo per almeno 2 ore.

Nel frattempo pulite, lavate e tagliate a pezzettini il sedano, la carota, la patata e la cipolla. Mettetele a rosolare in una casseruola con l’olio.

Unite le lenticchie, fatele rosolare qualche minuto. Aggiungete acqua calda, in modo che le lenticchie siano ben coperte. Se necessario aggiungere un pò di olio.

Aggiustate di sale e pepe, coprite e lasciate cuocere a fuoco basso fino a quando le lenticchie saranno molto morbide ma non sfatte, unite altra acqua calda mano a mano che sarà assorbita.