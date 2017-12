Per il prossimo anno investimenti per riasfaltare le strade comunali.

Il nuovo anno porterà strade asfaltate a nuovo a La Maddalena. È stata, infatti, predisposta una serie di interventi di asfaltatura nei primi mesi del 2018. Ad essere interessate saranno una trentina di strade comunali, per un importo totale di seicentomila euro.

Ma non è tutto. Le strade cittadine versano in pessime condizioni e nel corso dell’anno verrà bandita un’ulteriore gara, per il ripristino di ulteriori asfalti, del valore complessivo di quattrocentomila euro. A breve, inoltre, verrà bandita una gara anche per il rifacimento della pavimentazione in granito della centrale via Italia, per un importo di circa cento settantamila euro.

Ingenti, quindi, gli investimenti previsti a La Maddalena per contribuire a risolvere l’annoso problema della sicurezza stradale. A tal proposito l’amministrazione comunale chiede la collaborazione di tutti i cittadini. Il deterioramento del manto stradale, infatti, dipende principalmente dagli scavi effettuati per i nuovi allacciamenti idrici, elettrici e fognari, che poi non vengono ripristinati correttamente. I cittadini residenti nelle vie interessate dai lavori di asfaltatura, quindi, sono invitati ad effettuare in tempi brevi eventuali gli interventi già previsti.