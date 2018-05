La Maddalena, bombola di gas innesca una fiammata: un ferito

Paura per un pensionato.

Tragedia sfiorata, ieri pomeriggio a La Maddalena, in un’abitazione in via Indipendenza. A causa di una fuga di gas da una cucina, una fiammata ha investito il proprietario che è rimasto lievemente ustionato. Luigi Pinna, residente a La Maddalena di 69 anni, è stato soccorso dal 118. L’uomo stava eseguendo lavori in casa e probabilmente a causa di un cattivo funzionamento dell’impianto, è fuoriuscito e una scintilla dalla bombola e ha innescando la fiammata che lo preso in pieno: per lui lievi ustioni. Sul posto pochi istanti dopo sono arrivati i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la casa.

