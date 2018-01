Successo per lo spettacolo delle fontane in piazza.

Avevano promesso un grande spettacolo di musica, luci ed acqua è così è stato. Si aspettavano una grande partecipazione di persone in piazza e c’è stata. La Maddalena chiude il 2017 e brinda all’anno nuovo con la soddisfazione di essere riuscita a ritagliarsi un posto da protagonista anche nelle celebrazioni del Capodanno. Una grande festa di musica, culminata con lo show delle fontane danzanti, apprezzata e ben riuscita, che ha richiamato almeno 2mila persone in piazza. Un evento che ha chiuso ufficialmente le celebrazioni per i 250 anni della fondazione della città, ma che non resterà un momento isolato.

“Desideriamo ringraziare i dipendenti comunali che con grande impegno hanno lavorato alla programmazione degli eventi, il corpo dei Barracelli per il loro prezioso servizio e tutte le forze dell’ordine. Un ringraziamento speciale va alla Protezione Civile di La Maddalena che nonostante il giorno di festa ha lavorato tutto il giorno per lo spettacolo delle fontane danzanti”, il commento dell’amministrazione comunale a fine serata.

Le fontane hanno incantato tutti. Hanno colpito per il gioco di luci e per la musica, capace di coinvolgere i convenuti. Una risposta ai tanti comuni che hanno scelto di festeggiare l’anno nuovo con i fuochi d’artificio. Non c’è stato bisogno di grandi artisti, nè di testimonial famosi per attirare le persone in piazza a La Maddalena. Il programma scelto dall’amministrazione comunale, alla fine, è piaciuto e si è dimostrato adatto a tutte le età.