Le celebrazioni per la festa del 25 aprile.

Una folta ed emozionante presenza, questa mattina, in piazza Garibaldi a La Maddalena per le celebrazioni della festa della Liberazione. Autorità civili, militari, religiose, rappresentanti istituzionali e cittadini hanno preso parte alla ricorrenza. L’inno nazionale ed altri brani sono stati interpretati dal coro del ragazzi dell’associazione “Insieme per il Domani”. Presenti anche i membri dell’amministrazione comunale di La Maddalena.

