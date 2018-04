Per arrivare a La Maddalena servivano 400 euro.

Tariffe dei traghetti alla stelle, raggiungere l’isola di La Maddalena rischia di diventare proibitivo. Esemplare la storia raccontata da Domenico Ogno, allenatore della squadra “primi calci” di Santa Teresa. Ha dovuto rinunciare a far partecipare i piccoli al torneo di La Maddalena a causa del costo dei biglietti per il traghetto esorbitanti.

Presentatosi alla biglietteria per l’imbarco, per un gruppo di 40 persone (20 bambini e 20 adulti), con 4 macchine al seguito, la sorpresa. Gli è stato chiesto 448,80 euro per un traghetto e 370,00 euro per l’altro. Tolti i 100 euro di imposta di sbarco, il costo del trasporto è 348,oo euro e 270,00 euro, a seconda della compagnia di navigazione.

E così l’allenatore, insieme ai genitori dei bambini, si sono rifiutati di sopportare la spesa. Non per l’incidenza dell’imposta di sbarco, ma proprio per il costo del traghetto. Anche l’assessore comunale ai Trasporti di La Maddalena Gianluca Cataldi ha sottolineato come, questa vicenda, abbia messo in luce “che il vero disincentivo non è arrivato dall’imposta di sbarco, ma dal costo del trasporto”.

“Lo stesso allenatore, paradossalmente, non si dice contrariato dal costo dell’imposta di sbarco – dice Cataldi – perché la stessa verrà impiegata dal Comune di La Maddalena per i lavori di ordinaria manutenzione”. Cataldi annuncia però un’importante novità: l’esenzione per gli sportivi che si recano a La Maddalena, che sarà presto approvata dall’amministrazione Montella.

