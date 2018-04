Il crollo di una casa davanti alla scuola elementare di Moneta.

La fortuna è stata che in quel momento non passava nessuno. Prima uno scricchiolio, poi il rumore sordo delle travi che si spezzavano e tutto il peso che cadeva giù. Il tetto di una casa in via Vespucci a La Maddalena è crollato, questa mattina, improvvisamente. Erano circa le 8 ed è stato davvero un caso che non si sia fatto male nessuno.

Perchè, in quel momento, dall’altra parte della strada, stavano entrando in classe i bambini delle scuole elementari di Moneta. La casa, che rientra nelle proprietà della Marina, era disabitata. Il tetto è crollato in pochi secondi, facendo finire sull’asfalto e sul marciapiede accanto calcinacci e alcuni coppi rotti del tetto.

Sul posto sono arrivati subito i Vigili del fuoco di La Maddalena, che hanno messo in sicurezza l’area con le transenne e ripristinando il passaggio sul marciapiede. Per accertarsi delle cause del crollo del tetto hanno effettuato, in mattinata, un sopralluogo anche gli uomini del Genio della Marina.

(Visited 117 times, 117 visits today)