L’incidente ieri sera a Cagliari.

Stava attraversando la strada nella bretella che da via Cadello va verso via dei Valenzani a Cagliari, ieri sera, verso le 20. Ma è stato travolto da un’auto. Un giovane di 32 anni di La Maddalena, ma residente da tempo nel capoluogo di regione, si trova ricoverato all’ospedale Brotzu. È grave.

Stando alla ricostruzione della polizia locale, il giovane era sulle strisce pedonali per attraversare, quando un’utilitaria, guidata da un 40enne di Cagliari, l’ha investito. Immediati i soccorsi: è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Il conducente dell’auto è risultato negativo all’alcoltest.

