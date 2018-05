Imposta di sbarco a La Maddalena, il Tar da ragione al Comune

La decisione del tribunale regionale sul ricorso.

Con la sentenza del Tar Sardegna pubblicata il 9 maggio, la Camera di Consiglio presieduta da Caro Lucrezio Monticelli, ha espresso il giudizio nel merito sul contributo di sbarco. Contro la decisione dell’amministrazione Montella un gruppo di cittadini e varie società si erano rivolti al giudice amministrativo chiedendo la sospensione del provvedimento e poi la revoca.

Dopo aver respinto la richiesta di sospensiva, il Tar si è pronunciato nel merito riconoscendo la legittimità della decisione del Comune, difeso dall’avvocato Franco Pilia. Soddisfatto il sindaco Luca Montella: “La sentenza del Tar conferma che, quando le scelte sono giuste e ponderate, anche dal punto di vista giuridico diventano atti dovuti. Quando un tribunale dà ragione a un ente locale con motivazioni così chiare e inattaccabili, non solo conferma la bontà di una scelta dal punto di vista giuridico ma anche il coraggio di una decisione politica fatta per gli interessi della comunità”.

Poi, la nota di biasimo. “Dispiace che qualche altro consigliere non abbia la stessa visione o forse non persegua gli stessi nostri obiettivi. Questa è la vera differenza tra noi e chi pensa che amministrare significhi stare al di sopra della legge. Rumore e sostanza non sono la stessa cosa. Sono e siamo orgogliosi di appartenere a chi crede ancora nella legge e nella sostanza”, conclude Montella.

(Visited 153 times, 160 visits today)