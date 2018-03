I ladri riescono ad eludere le videocamere della chiesetta.

Continuano i furti nella chiesetta della Santissima Trinità a La Maddalena. Nonostante la presenza delle telecamere i soliti ignoti proseguono a saccheggiare le cassette delle offerte lasciate dai fedeli.

A nulla è valso il rafforzamento dei lucchetti e delle serrature delle cassette. Nonostante l’entità dei furti non sia di per sé rilevante, inizia, invece, ad esserlo il problema del non riuscire ad arginare il fenomeno.

