Per acquistare materiale didattico dell’istituto comprensivo.

L’amministrazione comunale di La Maddalena provvederà alla fornitura del materiale didattico e di cancelleria da destinare all’Istituto comprensivo statale. Un primo finanziamento pari a 20 mila euro servirà per l’acquisto di materiale didattico.

In particolare verranno acquistati ausili, sussidi e materiale didattico per gli alunni affetti da disabilità. Verranno anche aiutati gli alunni in difficoltà economiche attraverso l’erogazione di un contributo che permetterà loro di partecipare ai viaggi d’istruzione.

Si provvederà, inoltre, all’acquisto di dotazioni informatiche quali tablet, fotocopiatori e stampanti. Non mancherà, infine, un contributo per l’acquisto di strumenti musicali per le classi ad indirizzo musicale pari a va a sommarsi a quelli già stanziati negli scorsi anni.

(Visited 14 times, 14 visits today)