La Maddalena, il Comune chiude il 2017 con 5 nuove assunzioni

Si tratta di quattro dipendenti e un dirigente.

Il Comune di La Maddalena ha chiuso il 2017 con quattro nuove assunzioni. Si tratta, in particolare, di quattro dipendenti a tempo indeterminato e un dirigente nel settore tecnico a tempo determinato, ovvero fino alla conclusione dell’attuale mandato amministrativo.

I quattro dipendenti sono un vigile urbano, due operai e un’assistente sociale. Il sindaco Luca Montella non ha poi escluso per il futuro ulteriori aumenti di personale, nei limiti imposti dalle leggi per gli enti pubblici. Nel 2018 sono infatti previste le assunzioni di altri 5 vigili urbani e di 8 operai a tempo determinato.