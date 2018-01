Verranno predisposti anche dei nuovi spazi di verde pubblico.

Costerà trentamila euro la messa in sicurezza del parco giochi di Padule a La Maddalena. Questo l’impegno di spesa assunto, nei giorni scorsi, dall’amministrazione comunale per rendere nuovamente fruibile al pubblico l’area. Gli interventi che saranno eseguiti serviranno a ripristinare e mettere in sicurezza tutte le strutture presenti. Verranno, inoltre, predisposti dei nuovi spazi di verde pubblico