Il primato è di Giuseppina Projetto.

È la maddalenina Giuseppina Projetto la donna più longeva d’Europa. Centosedici anni il prossimo 30 maggio è anche la decana d’Italia dal 13 luglio 2017. Il primato è andato a lei dopo la morte di Ana Maria Vela Rubio, avvenuta a Barcellona lo scorso 15 dicembre.

Nata a La Maddalena, ma di origini siciliane. Il nonno materno si era trasferito dalla Sicilia a seguito della spedizione di Giuseppe Garibaldi. Il padre, originario di Sciacca, aveva conosciuto la madre durante il servizio militare in Sardegna, dove poi è rimasto. Unica ancora vivente di cinque figli, dopo la morte dei genitori venne messa in collegio, per poi trasferirsi di nuovo a La Maddalena una volta raggiunta la maggiore età. Nel 1946 sposa Giuseppe Frau, vedovo con tre figli, da lei cresciuti come fossero i suoi. Attualmente vive a Montelupo Fiorentino, in provincia di Firenze, con la nuora e i nipoti. Nella classifica mondiale di longevità la signora Projetto è terza, alle spalle di due donne giapponesi.